Άλκηστις Πουλοπούλου: Από το σπίτι με τα φαντάσματα στη Νορμανδία, μέχρι το Carlyle στη Νέα Υόρκη με τον Ρούφους Γουένραϊτ

Ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια όταν η Άλκηστις Πουλοπούλου έκανε ένα ταξίδι αναψυχής μαζί με την αδερφή της στην Αργεντινή, μια χώρα που λάτρευε την κουλτούρα της. Τις ίδιες ημέρες έτυχε να ταξιδεύει στον ίδιο προορισμό και ένας καλός φίλος της, που τότε ήταν μάνατζερ του Rufus Wainwright. «Μου λέει, οργανώνω τη συναυλία του στο Teatro Colón, θέλεις να έρθεις; Του απαντάω ναι, εννοείται».Κάπως έτσι στις μοναδικές εμπειρίες εκείνου το ταξιδιού («κάθε βράδυ συχνάζαμε σε διαφορετικές μιλόνγκες, σε κάτι καταπληκτικούς χώρους, με παλιούς πίνακες») προστέθηκε και η γνωριμία της με τον Καναδοαμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και συνθέτη, όταν μετά τη συναυλία ο φίλος της την προσκάλεσε στα καμαρίνια. Εκεί, ο Wainwright της είπε πως ένιωσε ότι θα ήταν φίλοι για πάντα «και έτσι έγινε, δηλαδή από τότε έχουμε κρατήσει επαφή».