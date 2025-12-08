H Ντακότα Τζόνσον δίνει μια bohemian πινελιά στην τάση της διαφάνειας
H Ντακότα Τζόνσον δίνει μια bohemian πινελιά στην τάση της διαφάνειας
Με ένα ονειρικό δαντελένιο φόρεμα από την Chloé.
Tην προηγούμενη εβδομάδα, η Dakota Johnson ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για το Red Sea International Film Festival και φυσικά μαζί της έφερε μια σειρά από εντυπωσιακές red carpet εμφανίσεις. Μετά το opening ceremony, στο οποίο εμφανίστηκε με ένα μεταξωτό trench-coat σε ύφος elegant pyjama dressing και ένα κορσέ LBD της Khaite, άλλαξε ύφος με μια μαύρη cut-out τουαλέτα της Alessandra Rich και ένα σατέν Toteme V-neck συνδυασμένο με ballet flats από The Row. Για την πιο πρόσφατη εμφάνισή της όμως υιοθέτησε κάτι πιο boho, πιο αέρινο, και σίγουρα πολύ πιο ογκώδες.
