Γιατί η tubing mascara έχει γίνει η νέα εμμονή μας στο καθημερινό μακιγιάζ
MARIE CLAIRE

Γιατί η tubing mascara έχει γίνει η νέα εμμονή μας στο καθημερινό μακιγιάζ

Σε τι διαφέρει από την κλασική μάσκαρα;

Γιατί η tubing mascara έχει γίνει η νέα εμμονή μας στο καθημερινό μακιγιάζ
Αν υπάρχει ένα προϊόν που αλλάζει εντυπωσιακά το βλέμμα μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτή είναι η μάσκαρα. Κι όμως, όσες τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα ξέρουμε καλά ότι η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Άλλες μουτζουρώνουν, άλλες θρυμματίζονται μετά από ώρες εφαρμογής, άλλες χρειάζονται ολόκληρο τελετουργικό για να φύγουν στο τέλος της μέρας. Γι’ αυτό και η tubing mascara έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας, καθώς υπόσχεται να λύσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα χωρίς καμία υπερβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης