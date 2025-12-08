«Μόνος στο σπίτι»: Οι ηθοποιοί της ταινίας περπατούν δίπλα στον νεότερο εαυτό τους (βίντεο)
«Μόνος στο σπίτι»: Οι ηθοποιοί της ταινίας περπατούν δίπλα στον νεότερο εαυτό τους (βίντεο)
Κάποιοι φαίνεται να έχουν μείνει απαράλλαχτοι μέσα στις δεκαετίες
Μπορεί να έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που βγήκε η πρώτη ταινία «Μόνος στο σπίτι», γεμίζοντας τα Χριστούγεννα τις κινηματογραφικές αίθουσες, για να ακολουθήσει, λίγο αργότερα, ένα σίκουελ, χάρη στην τεράστια εμπορική επιτυχία της. Ωστόσο κάποιοι από τους πρωταγωνιστές δεν έχουν αλλάξει πολύ μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών. Άλλοι, ωστόσο, βρίσκονται πλέον σε μια πολύ διαφορετική ηλικιακή φάση, όπως ο Macaulay Culkin, που τότε γνωρίσαμε στον ρόλο του μικρού Kevin και πλέον είναι ένας άντρας άνω των 40 ετών, ενώ μερικοί δεν βρίσκονται πια στη ζωή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
