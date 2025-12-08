Δρ. Άννα Κανδαράκη: Ενώ πάλευε με τον καρκίνο, έδινε στο Marie Claire συμβουλές ευτυχίας - «Φωτεινά χρώματα στο σκοτάδι» (βίντεο)

Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μοιράστηκε ένα διαφορετικό, προσωπικό βίντεο, όπου προχώρησε στην αποκάλυψη ότι διένυσε έναν πολύ δύσκολο χρόνο, στη διάρκεια του οποίου αγωνίστηκε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα – η πρώτη ήταν πριν από εννέα χρόνια. Όπως πρόσθεσε η ειδικός ψυχικής υγείας, «αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος, ελπίζω τουλάχιστον, μιας πολύ δύσκολης περιόδου, που πολεμούσα και πάλευα με μια πολύ σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.