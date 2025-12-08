Δρ. Άννα Κανδαράκη: Ενώ πάλευε με τον καρκίνο, έδινε στο Marie Claire συμβουλές ευτυχίας - «Φωτεινά χρώματα στο σκοτάδι» (βίντεο)
Δρ. Άννα Κανδαράκη: Ενώ πάλευε με τον καρκίνο, έδινε στο Marie Claire συμβουλές ευτυχίας - «Φωτεινά χρώματα στο σκοτάδι» (βίντεο)
Σε νέο βίντεο η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια μοιράστηκε τη διάγνωση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη για δεύτερη φορά και έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα
Η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μοιράστηκε ένα διαφορετικό, προσωπικό βίντεο, όπου προχώρησε στην αποκάλυψη ότι διένυσε έναν πολύ δύσκολο χρόνο, στη διάρκεια του οποίου αγωνίστηκε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα – η πρώτη ήταν πριν από εννέα χρόνια. Όπως πρόσθεσε η ειδικός ψυχικής υγείας, «αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος, ελπίζω τουλάχιστον, μιας πολύ δύσκολης περιόδου, που πολεμούσα και πάλευα με μια πολύ σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα