Instagram official η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τρουντό: Το βίντεο που μοιράζονται σούσι

ΗKate Perry έκανε πριν από λίγες ώρες τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau επίσημη στον Instagram. Η pop star μοιράστηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου μια ανάρτηση με φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Σε μία από τις εικόνες, οι δυο τους ποζάρουν cheek to cheek σε μια τρυφερή selfie σε εξωτερικό χώρο.Ένα video στο καρουζέλ έδειχνε το ζευγάρι να δειπνεί μαζί και περιελάμβανε στιγμιότυπα με τους δυο τους να κοιτάζονται γλυκά στα μάτια.«Περιοδεία στο Τόκιο και άλλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια.