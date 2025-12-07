Instagram official η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τρουντό: Το βίντεο που μοιράζονται σούσι
MARIE CLAIRE

Instagram official η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τρουντό: Το βίντεο που μοιράζονται σούσι

Οι τρυφερές στιγμές από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία

Instagram official η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τρουντό: Το βίντεο που μοιράζονται σούσι
ΗKate Perry έκανε πριν από λίγες ώρες τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau επίσημη στον Instagram. Η pop star μοιράστηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου μια ανάρτηση με φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Σε μία από τις εικόνες, οι δυο τους ποζάρουν cheek to cheek σε μια τρυφερή selfie σε εξωτερικό χώρο.

 
Ένα video στο καρουζέλ έδειχνε το ζευγάρι να δειπνεί μαζί και περιελάμβανε στιγμιότυπα με τους δυο τους να κοιτάζονται γλυκά στα μάτια.

 
«Περιοδεία στο Τόκιο και άλλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης