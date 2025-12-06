Μαίρη Συνατσάκη: Το συγκινητικό video για τα γενέθλια της κόρης της

Τα γενέθλια της κόρης της γιορτάζει η Μαίρη Συνατσάκη με ένα συγκινητικό video στο Instagram. Η Ολίβια έγινε τριών και η μητέρα της δηλώνει τη χαρά της προβάλλοντας μικρές στιγμές χαράς μαζί της.Όπως γράφει στη λεζάντα: «3 χρόνια Ολίβια… και για πάντα!».Το video στο οποίο βλέπουμε την Ολίβια να παίζει, να γελά, να τραγουδά με τους γονείς και αγαπημένους της ανθρώπους συνοδεύεται από το τραγούδι «Το Κέντρο Του Κόσμου», από τον Αφανή Ήρωα, όπως σε κάθε video ή φωτογραφία που αναρτά για τα γενέθλια της κόρης της.