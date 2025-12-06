Κέιτ Μίντλετον: Με τα παιδιά και τον σύζυγό της σε χριστουγεννιάτικη τελετή - Ο χαιρετισμός με τον Γιουτζίν Λέβι
Κέιτ Μίντλετον: Με τα παιδιά και τον σύζυγό της σε χριστουγεννιάτικη τελετή - Ο χαιρετισμός με τον Γιουτζίν Λέβι

Κέιτ Μίντλετον: Με τα παιδιά και τον σύζυγό της σε χριστουγεννιάτικη τελετή - Ο χαιρετισμός με τον Γιουτζίν Λέβι
ΗKate Middleton πρωτοστατούσε την Παρασκευή, 5/12, σε αυτό που έχει εξελιχθεί σε μια αγαπημένη βασιλική παράδοση: τη δική της ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία με κάλαντα.

 
Συνοδευόμενη από τον σύζυγό και τα τρία τους παιδιά, George, Charlotte και Louis, ήταν χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ συνομίλησε για αρκετή ώρα με πολλούς από τους καλεσμένους στην εκδήλωση.

Για την περίσταση επέλεξε ένα μακρύ πράσινο παλτό, απολύτως εναρμονισμένο με το γιορτινό κλίμα, ενώ η Charlotte εμφανίστηκε με ένα navy blue φόρεμα που ταίριαζε με τα μπλε κοστούμια του πατέρα της και των αδελφών της.

