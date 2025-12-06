Έβελυν Καζαντζόγλου: Με σατέν πουκάμισο σε δημοφιλή απόχρωση σε βραδινή έξοδο

Σε εορταστική διάθεση και με φόντο το κομψό Athénée στο κέντρο της Αθήνας, η γνωστή δικηγόρος Σουζάνα Κλημεντίδη υποδέχτηκε φίλους και συνεργάτες την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, σε ένα ζεστό και χαλαρό gathering που σηματοδότησε την έναρξη της πιο λαμπερής περιόδου του χρόνου.





Η βραδιά κύλησε με χορευτικές μουσικές, signature cocktails και ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις από την κουζίνα του Athénée. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ανταλλάξουν ευχές και να απολαύσουν τη συνύπαρξη σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε φινέτσα και ζεστασιά.



