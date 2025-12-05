«Χριστούγεννα είναι όπου είσαι εσύ και εγώ»: Το νέο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη για τις Γιορτές
MARIE CLAIRE

«Χριστούγεννα είναι όπου είσαι εσύ και εγώ»: Το νέο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη για τις Γιορτές

Η ανάρτητη με την οποία το έκανε γνωστό.

Θα μπορούσε να είναι και soundtrack χριστουγεννιάτικης ταινίας, αλλά είναι το νέο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη για τα Χριστούγεννα.

 
Η καλλιτέχνης έκανε γνωστή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού πριν από λίγες ώρες στο Instagram με μία ανάρτηση στην οποία γράφει ότι το έγραψε μόλις πριν από τρεις ημέρες.

Αναλυτικά αναφέρει: «Ένα απρόοπτο δωράκι για όποιον έχει την ευλογία να ζει τα Χριστούγεννα με όσους αγαπά ❤️ Το έγραψα στην κυριολεξία πριν από 3 μέρες. Έλεγα να μην το κάνω τίποτα αλλά γιατί όχι; Χριστούγεννα είναι όπου είσαι εσύ κι εγώ ✨ Κυκλοφορεί 12/12».

