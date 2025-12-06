Η μία άσκηση που κάνει ο personal trainer για να μειώσει τον πόνο στη μέση
Απελευθερώνει την ένταση και τονώνει την ψυχική υγεία.
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν κάποια στιγμή πόνο στη μέση και όσοι το έχουν περάσει ξέρουν καλά πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα. Φυσικά, ο χρόνιος πόνος στη μέση χρειάζεται πάντα αξιολόγηση από γιατρό. Για όσους όμως είναι γενικά υγιείς, συνήθειες όπως η λάθος στάση σώματος ή οι πολλές ώρες καθιστικής εργασίας μπορεί να επιβαρύνουν την περιοχή και να προκαλέσουν ενόχληση.
Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ανακούφισης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι διατάσεις. Μία από τις πιο δημοφιλείς και εκείνη που προτείνει στο today.com η personal trainer και yoga and Pilates instructor, Stephanie Mansour, που τη βοηθάει περισσότερο έπειτα από ώρες μπροστά στον υπολογιστή, απελευθερώνει την ένταση στη μέση, χαλαρώνει το μυϊκό σύστημα και λειτουργεί σαν μικρή άσκηση mindfulness χάρη στη βαθιά, σταθερή αναπνοή είναι η child’s pose ή στα ελληνικά η στάση του παιδιού.
