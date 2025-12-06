Η μία άσκηση που κάνει ο personal trainer για να μειώσει τον πόνο στη μέση
MARIE CLAIRE

Η μία άσκηση που κάνει ο personal trainer για να μειώσει τον πόνο στη μέση

Απελευθερώνει την ένταση και τονώνει την ψυχική υγεία.

Η μία άσκηση που κάνει ο personal trainer για να μειώσει τον πόνο στη μέση
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν κάποια στιγμή πόνο στη μέση και όσοι το έχουν περάσει ξέρουν καλά πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα. Φυσικά, ο χρόνιος πόνος στη μέση χρειάζεται πάντα αξιολόγηση από γιατρό. Για όσους όμως είναι γενικά υγιείς, συνήθειες όπως η λάθος στάση σώματος ή οι πολλές ώρες καθιστικής εργασίας μπορεί να επιβαρύνουν την περιοχή και να προκαλέσουν ενόχληση.

 
Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ανακούφισης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι διατάσεις. Μία από τις πιο δημοφιλείς και εκείνη που προτείνει στο today.com η personal trainer και yoga and Pilates instructor, Stephanie Mansour, που τη βοηθάει περισσότερο έπειτα από ώρες μπροστά στον υπολογιστή, απελευθερώνει την ένταση στη μέση, χαλαρώνει το μυϊκό σύστημα και λειτουργεί σαν μικρή άσκηση mindfulness χάρη στη βαθιά, σταθερή αναπνοή είναι η child’s pose ή στα ελληνικά η στάση του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης