Οι ωραιότερες βιβλιοθήκες του κόσμου που θα εμπλουτίσουν το επόμενο ταξίδι σας

Σε έναν κόσμο όπου τα βιβλία έχουν την ικανότητα να μας ταξιδέψουν με μια σελίδα, υπάρχουν βιβλιοθήκες που καταφέρνουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο με την όψη τους. Χώροι μαγικοί, σχεδόν ονειρικοί, που ενώνουν την αγάπη για τη λογοτεχνία με την αρχιτεκτονική τέχνη και μετατρέπουν την επίσκεψη σε εμπειρία ζωής.Από μπαρόκ θαύματα μέχρι νεογοτθικές αίθουσες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία φαντασίας, αυτές είναι οι βιβλιοθήκες που δεν διαβάζονται, βιώνονται. Και σίγουρα αξίζουν μια θέση στο ταξιδιωτικό σας bucket list, είτε είστε φανατική βιβλιοφάγος είτε λάτρης της αρχιτεκτονικής και του design.