Αλλεργιολόγος αποκαλύπτει τα τρία αντικείμενα στο σπίτι που μπορεί να επιδεινώσουν τις αλλεργίες
MARIE CLAIRE

Και πώς μπορείτε να βελτιώσετε το περιβάλλον που ζείτε.

Ίσως ήρθε η στιγμή να ελέγξετε τη ρουτίνα φροντίδας του σπιτιού σας, ειδικά αν ανήκετε στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες όλο τον χρόνο. Μπορεί να μιλάμε συχνά για ανοιξιάτικες αλλεργίες, ωστόσο δεν είναι λίγοι όσοι βιώνουν μόνιμη ρινική συμφόρηση, βήχα και φαγούρα στα μάτια ακόμη και εκτός εποχής. Η επίμονη αλλεργική ρινίτιδα είναι μια χρόνια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και συνδέεται με εσωτερικούς αλλεργιογόνους παράγοντες.

 
Ο Dr. Rauno Joks, αλλεργιολόγος στο NYC Health + Hospitals/Kings County, εξηγεί στη newyorkpost ότι υπάρχουν τρία αντικείμενα του σπιτιού μπορούν να τροφοδοτήσουν τα συμπτώματα.

 
Τα κλινοσκεπάσματα
Τα ακάρεα της σκόνης ευδοκιμούν σε ζεστά και υγρά περιβάλλοντα, όπως στρώματα, μαξιλάρια, χαλιά, καναπέδες και λούτρινα παιχνίδια. Τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και, παρότι δεν τα βλέπουμε, είναι παρόντα σε κάθε σπίτι. Ο ειδικός προτείνει καλύμματα στρώματος και μαξιλαριών με φερμουάρ, ειδικά σχεδιασμένα για περιορισμό των ακάρεων, καθώς και πιθανό έλεγχο για αλλεργία στα ακάρεα μέσω δερματικών ή αιματολογικών εξετάσεων. Φυσικά, ο συχνός αερισμός και το σωστό καθάρισμα θεωρούνται δεδομένα.


