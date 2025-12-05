Μια μεγάλη γιορτή ζωής στη Γάζα: Τελέστηκαν ταυτόχρονα 54 γάμοι (βίντεο)
Μια μεγάλη γιορτή ζωής στη Γάζα: Τελέστηκαν ταυτόχρονα 54 γάμοι (βίντεο)
«Θεού θέλοντος, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου» είπε ένας από τους γαμπρούς
Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες καταστροφής και θανάτου στη Γάζα, αυτή τη φορά όμως έγινε τόπος αγάπης και χαράς. Μετά την εκεχειρία, στη νότια Γάζα τελέστηκαν ταυτόχρονα 54 γάμοι, γεγονός που καταγράφηκε από διεθνή ειδησεογραφικά μέσα. «Παρά τα όσα έχουν συμβεί, αρχίζουμε μια νέα ζωή. Θεού θέλοντος, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου» είπε ένας από τους γαμπρούς, ο Hikmat Lawwa, στο AP, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον κόσμο.
