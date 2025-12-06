Ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μήνας τους: Αυτά είναι τα άτυχα ζώδια των ημερών

Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου φτάνει η στιγμή που μένουμε λίγο με τον εαυτό μας και ξεχωρίζουμε όσα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας το νέο έτος και όσα θέλουμε να αφήσουμε πίσω.Πριν όμως από όλα αυτά οι δύο φάσεις της Σελήνης στους Διδύμους και τον Τοξότη, απαιτούν την προσοχή μας. Στις 5 Δεκεμβρίου, η Πανσέληνος στους Διδύμους ανατέλλει φωτίζοντας τα θορυβώδη σημεία του μυαλού που προσπαθήσαμε να αποφύγουμε. Οι Δίδυμοι φέρνουν στο μυαλό ερωτήσεις που μας κρατούν ξύπνιες τις νύχτες. Στις 20 Δεκεμβρίου, η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στρέφει το βλέμμα στο αύριο και μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι μεγαλύτερη από τους φόβους μας και πολύ πιο άγρια από τις ιστορίες που έχουμε ήδη ζήσει.Και επειδή το σύμπαν έχει την τάση να υπογραμμίζει τα μηνύματά του, σημειώστε προσεκτικά αυτές τις ημερομηνίες: ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 10 του μήνα, διαλύοντας την ομίχλη, και η Αφροδίτη εισέρχεται στον Αιγόκερο στις 24 Δεκεμβρίου, προσγειώνοντάς μας στην πραγματικότητα με ρομαντισμό.