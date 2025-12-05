Η σχεδιάστρια womenswear της Hermès βρίσκει το quiet luxury βαρετό
Η σχεδιάστρια womenswear της Hermès βρίσκει το quiet luxury βαρετό
Η Nadège Vanhée φιλοξενήθηκε στη σειρά The Job Interview της Wall Street Journal.
Η Nadège Vanhée φιλοξενήθηκε στη σειρά The Job Interview της Wall Street Journal.
Η Nadège Vanhée έχει διαγράψει μία αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της μόδας. Την τελευταία δεκαετία βρίσκεται στο τιμόνι της γυναικείας συλλογής του οίκου Hermès, ενός εμβληματικού οίκου με παρουσία αιώνων, που συνδέεται με την πολυτέλεια, την ποιότητα και τη διαχρονική κομψότητα. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο Martin Margiela και η Phoebe Philo, εμπλουτίζοντας την εμπειρία της και την αισθητική της ματιά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα