Οι γυναίκες με αυτό το κατοικίδιο θεωρούνται πιο ελκυστικές, σύμφωνα με έρευνα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει μια γυναίκα πιο ελκυστική, αλλά οι περισσότεροι απαιτούν χρόνο και χρήμα: ρούχα, μακιγιάζ, βαφές μαλλιών, συνδρομές σε γυμναστήριο. Παράλληλα, μπορεί να δουλέψει ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της, τον δυναμισμό της, αλλά κυρίως αγαπώντας τον εαυτό της, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι ελκύονται από συντρόφους με αυτοπεποίθηση.Όμως, υπάρχει και ένας πιο «εύκολος» τρόπος να φαίνεστε πιο ελκυστική σε πιθανούς συντρόφους και αυτός δεν είναι άλλος από τα κατοικίδια. Σύμφωνα με μελέτη της Petsies (εταιρεία που σχεδιάζει και εμπορεύεται ήδη δώρων για κατοικίδια), το είδος του κατοικίδιου που σας συντροφεύει μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αντίληψη των άλλων για εσάς.Στη μελέτη, περίπου 1.000 άτομα είδαν φωτογραφίες υποψήφιων συντρόφων να κρατούν αγκαλιά διάφορα ζωάκια σε πολλά μεγέθη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένα κατοικίδια έκαναν τους ανθρώπους που τα κρατούσαν πιο ελκυστικούς. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα ζωάκι κάνει αυτομάτως κάποιον πιο όμορφο, αλλά ψυχολογικά συνδέεται η γοητεία του ζώου με τον ιδιοκτήτη του. Επιπλέον, το να έχεις κατοικίδιο δείχνει ότι μπορείς να φροντίσεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και ένα άλλο ζωντανό πλάσμα, κάτι που είναι πολύ ελκυστικό για έναν πιθανό σύντροφο.