Ιράκ: Πλέον οι γυναίκες δεν έχουν κανέναν λόγο στον γάμο τους – Οι σύζυγοι μπορούν να παίρνουν διαζύγιο χωρίς προειδοποίηση

Το πρόσφατα αναθεωρημένο οικογενειακό δίκαιο του Ιράκ προκαλεί έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν νομικά την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με το Human Rights Watch, ο νέος «Κώδικας Προσωπικού Καθεστώτος», το Ja’afari Personal Status Code, που εγκρίθηκε από το ιρακινό κοινοβούλιο στις 27 Αυγούστου 2025, δίνει στους άνδρες μεγαλύτερο έλεγχο σε κρίσιμους τομείς όπως ο γάμος, το διαζύγιο, η επιμέλεια παιδιών και η κληρονομιά.Η τροποποίηση του Φεβρουαρίου 2025 επιτρέπει στα ζευγάρια να επιλέγουν αν ο γάμος τους θα διέπεται από τον Νόμο Προσωπικού Καθεστώτος του 1959 ή από τον νέο κώδικα, που βασίζεται στη σιιτική σχολή του ισλαμικού δικαίου.Ωστόσο, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις που υπονομεύουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει σε έναν άνδρα να αλλάξει μονομερώς το νομικό καθεστώς του γάμου, χωρίς ενημέρωση ή συναίνεση της συζύγου, καθώς και να προχωρήσει σε διαζύγιο χωρίς να την ειδοποιήσει. Επιπλέον, η επιμέλεια των παιδιών μεταφέρεται αυτομάτως στον πατέρα όταν τα παιδιά συμπληρώνουν τα επτά χρόνια, ανεξάρτητα από το συμφέρον του παιδιού.