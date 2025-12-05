Η Δρ. Βίλλυ Ροδοπούλου για το μέτρο που χάνεται στις στις αισθητικές επεμβάσεις και όσους δεν προστατεύουν τις γυναίκες
Σε μια απολύτως ειλικρινή συζήτηση, στο vidcast Έχουμε και Λέμε τοποθετείται για αυτά που συζητάμε όλες στις παρέες μας και μας δείχνει έναν δρόμο πιο ήπιο και πιο ανθρώπινο: πώς μπορούμε να αποδεχόμαστε την ωριμότητα χωρίς να παραδινόμαστε στη φθορά και πώς να βελτιώνουμε την εμφάνισή μας χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας.
Από τα γυναικεία πρόσωπα που μοιάζουν πια απελπιστικά πολύ μεταξύ τους, μέχρι την εμμονή με τη βελτίωση που ξεκινά από ολοένα και νεαρότερες ηλικίες και την εμπορευματοποίηση της ιατρικής, η συζήτησή μας με τη Δρ. Βίλλυ Ροδοπούλου ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που αφορά –άμεσα ή έμμεσα– όλες τις γυναίκες. Η έμφυτη ανάγκη μας για φροντίδα του εαυτού και της εμφάνισης συχνά βιώνεται ως πίεση, η ηλικία ως απειλή, και η εικόνα μας μετατρέπεται σε ένα άτυπο πεδίο μάχης και σύγκρισης.
Η γνωστή πλαστικός χειρουργός, που εδώ και πολλά χρόνια ακούει τις γυναίκες και τις ανάγκες τους και έχει ματιά βαθύτερη… από επιδερμική, μιλά ανοιχτά για εκείνες που εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο επεμβάσεων και επίσης για κάτι που σπάνια παραδέχονται οι γιατροί: την ευθύνη της ίδιας της ιατρικής κοινότητας, όταν η αισθητική μετατρέπεται σε εμπόρευμα και οι θεραπείες προτείνονται όχι επειδή χρειάζονται, αλλά επειδή πουλάνε.
