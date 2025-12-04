Beauty Insiders: H νέα σειρά skincare που δοκιμάσαμε και μπορεί να μεταμορφώσει την επιδερμίδα
Beauty Insiders: H νέα σειρά skincare που δοκιμάσαμε και μπορεί να μεταμορφώσει την επιδερμίδα

Eίναι η BakuVita των Thanκ You Farmer με Bakuchiol, το συστατικό-κλειδί για ορατή αντιρυτιδική δράση.

Beauty Insiders: H νέα σειρά skincare που δοκιμάσαμε και μπορεί να μεταμορφώσει την επιδερμίδα
Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που δοκιμάζουμε, όμως με πολύ ενθουσιασμό μιλάμε μόνο για εκείνα που αληθινά μας αρέσουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν πρόκειται για νέες προηγμένες τεχνολογίες, για εντυπωσιακές φόρμουλες, για αποτελεσματικά δραστικά συστατικά και για υφές που ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή.

 
Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι η νέα σειρά BakuVita από τα Thank you Farmer, ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μας και διάσημο Korean beauty brand. Η σειρά ξεχωρίζει γιατί το βασικό συστατικό που περιέχουν όλες οι συνθέσεις είναι το Bakuchiol, δηλαδή τη φυσική εναλλακτική της ρετινόλης. Τα κύρια πλεονεκτήματά του συγκριτικά με τη συνθετική ρετινόλη είναι ότι δεν προκαλεί ερεθισμούς, είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας αλλά και ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάθε στιγμή τη ημέρας. Προάγει την αναγέννηση της επιδερμίδας, προσφέρει αντιγήρανση και συσφίγγει την επιδερμίδα χωρίς ερεθισμούς. Δηλαδή, είναι το τέλειο αντιγηραντικό συστατικό ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.
