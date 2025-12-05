Η Σάρα Πόλσον διαβάζει τα απολαυστικά μηνύματα που της έστελνε η Ντιάν Κίτον

Στην ετήσια τελετή Women in Entertainment του The Hollywood Reporter, στις 3 Δεκεμβρίου, η Sarah Paulson τίμησε τη μνήμη της αείμνηστης Diane Keaton, διαβάζοντας στο κοινό μια σειρά από μηνύματα που της είχε στείλει η διάσημη ηθοποιός – άλλα αστεία, άλλα τρυφερά και άλλα βαθιά στοχαστικά.Η Diane Keaton έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από λοίμωξη από βακτηριακή πνευμονία.Η συνάδελφός της ξεκίνησε εξηγώντας ότι γνώριζε την Keaton περίπου 15 χρόνια, από τότε που η τελευταία υποδύθηκε τη μητέρα της στην ταινία The Other Sister. Μετά τις αναμνήσεις από την πρώτη ζεστή υποδοχή που της επιφύλαξε, προχώρησε στην ανάγνωση e-mail, μηνυμάτων και ηχητικών σημειωμάτων, τα οποία χαρακτήρισε «πραγματικά μοναδικά».Το κοινό ξέσπασε σε γέλια όταν διάβασε το πρώτο μήνυμα: «Χαζή, ποια είναι η διεύθυνσή σου; 6:30, Diane Keaton, ηθοποιός… Θέλω να δω εσένα και το σπίτι σου, ηλίθια. Πότε; Di (συντομογραφία για το όνομά της, Diane). Sarah, μισώ το τηλέφωνό σου. Είναι πάντα γεμάτο και δεν μπορώ να αφήσω μήνυμα».Τα σύντομα, κοφτά και γεμάτα χιούμορ μηνύματα συνέχιζαν, όλα προσπαθώντας να κανονίσουν μια συνάντηση. «Πότε επιστρέφεις; Μου έστειλες πρόσφατα ένα e-mail αλλά χάθηκε. Μην ρωτήσεις γιατί, μην ρωτήσεις τι έκανα, είμαι loser από παλιά», έγραφε ένα από αυτά.