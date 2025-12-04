​Μια βραδιά αφιερωμένη στη ζωή με την premium Don Julio tequila
​Μια βραδιά αφιερωμένη στη ζωή με την premium Don Julio tequila

Ή αλλιώς πώς η αγαπημένη μας τεκίλα γιόρτασε την Ημέρα των Νεκρών.


Το Mona Athens ντύθηκε με μεξικάνικα χρώματα για το Dia de Muertos, τη γιορτή που τιμά τη ζωή και τη μνήμη των ανθρώπων που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Η Don Julio tequila μάς κάλεσε σε μια ιδιαίτερη βραδιά στον speakeasy χώρο του ξενοδοχείου, που είχε διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση, συνδυάζοντας τη ζεστασιά του Μεξικού με το ατμοσφαιρικό σκηνικό της Αθήνας.

 
Μουσική, κέφι, χαμόγελα και Don Julio tequila στα ποτήρια μας έδωσαν στη βραδιά εορταστική νότα, ενώ η διακόσμηση με mexican vibes μετέτρεψε τον χώρο σε γιορτή προς τιμήν της ζωής και της μνήμης.

