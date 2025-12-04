Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε την εποχή που η γρίπη παρουσιάζει έξαρση

Μπορεί η πανδημία του COVID να επισκίασε για μερικά χρόνια τη γρίπη, ωστόσο ενώ ο νέος κορονοϊός σταδιακά εξασθένισε, τα στελέχη της τελευταίας επιστρέφουν κάθε χρόνο όλο και πιο ισχυρά, προκαλώντας μας στην καλύτερη περίπτωση ήπια αλλά ενοχλητικά συμπτώματα και απειλώντας ακόμα και τη ζωή των πιο ευπαθών ομάδων.