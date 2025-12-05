Ποιο είναι το μοντέλο που άνοιξε το show της Chanel; Η αντίδραση των γονιών της
Η Bhavita Mandava έκανε την έναρξη του Chanel Métiers d’Art 2026 στη Νέα Υόρκη.

Μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης την ανακάλυψαν. Και προχθές, μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης άνοιξε ένα από τα σημαντικότερα show παγκοσμίως. Η Bhavita Mandava έγραψε το πιο κινηματογραφικό «fashion full circle moment» της σεζόν, όταν άνοιξε το Chanel Métiers d’Art 2026, σε μια επίδειξη που στήθηκε κυριολεκτικά στις υπόγειες γραμμές της πόλης.

 
Με καταγωγή από τη Hyderabad της Ινδίας, η Bhavita δεν είχε καμία πρόθεση να γίνει μοντέλο -ήταν φοιτήτρια στο New York University, από όπου και αποφοίτησε επίσημα πριν λίγους μήνες. Όλα όμως άλλαξαν όταν, σε μια απολύτως τυχαία μέρα στο μετρό, κάποιος από τον χώρο της μόδας την πρόσεξε και της πρότεινε να ασχοληθεί με το modelling.

