«Bookfishing»: Η νέα τάση στα dating apps που μάλλον πρέπει να μας ανησυχήσει

Στον κόσμο των dating apps, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση, η εικόνα του ανθρώπου που αγαπά το διάβασμα έχει αποκτήσει ξεχωριστή γοητεία. Όπως επισημαίνει και πρόσφατο άρθρο του PopSugar, όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενική «βιβλιοφιλία» μπορεί να κρύβεται μια νέα τάση: το «bookfishing», δηλαδή η προσποίηση ότι κάποιος αγαπά τα βιβλία, με στόχο να φαίνεται πιο ενδιαφέρων και άρα πιο επιλέξιμος.Σύμφωνα με στοιχεία της Bumble, το 66% των singles της Gen Z και των millennials δηλώνουν ότι θα έκαναν πιο εύκολα swipe right σε κάποιον που αναφέρει το διάβασμα στο προφίλ του. Η εικόνα ενός ανθρώπου που διαβάζει παραμένει ελκυστική, διότι αυτός φαίνεται πιο σκεπτόμενος, πιο δημιουργικός, πιο ενήμερος για το τι αρέσει στις γυναίκες. Ωστόσο, όπως δείχνουν αληθινές ιστορίες χρηστών, δεν είναι όλες αυτές οι αναφορές αυθεντικές.Η Lizzy, 30 ετών (το όνομά της άλλαξε για το άρθρο του popsugar), έκανε match με έναν άνδρα που είχε ποζάρει διαβάζοντας το Jane Eyre, της Charlotte Brontë. Όταν του έστειλε μήνυμα με χιουμοριστική αναφορά στον Mr. Rochester, εκείνος απάντησε εκφράζοντας μεγάλες απορίες. «Απλά τον έκανα unmatch. Αναρωτήθηκα αν διάβασε έστω το πρώτο κεφάλαιο πριν βγάλει τη φωτογραφία», λέει.Η Alexis, 29, έπεσε επίσης θύμα «bookfish». Ως λάτρης των βιβλίων, παρασύρθηκε από το προφίλ ενός άνδρα που περιέγραφε την ιδανική Κυριακή του ως εκείνη που περιλαμβάνει διάβασμα. Όταν, όμως, τον ρώτησε για αγαπημένους συγγραφείς, η απάντησή του ήταν επιφανειακή. Παρόλα αυτά, δέχτηκε να συναντηθούν σε βιβλιοπωλείο, όπου εκείνος παραδέχτηκε ότι δεν διαβάζει όσο άφηνε να εννοηθεί. «Μου είπε ότι θέλει να ξεκινήσει το διάβασμα, πράγμα υπέροχο, αλλά στο προφίλ του έκανε σαν να είναι ήδη βιβλιόφιλος. Ένιωσα ότι δεν ήταν ειλικρινής», εξήγησε.Όπως φαίνεται τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την τάση. Σύμφωνα με το Tinder, οι αναφορές σε «book boyfriend» αυξήθηκαν κατά 306% από το 2023 έως το 2025, ενώ οι αναφορές στη λέξη «reading» σε bios έχουν αυξηθεί κατά 184% ετησίως. Το διάβασμα έχει μετατραπεί στο νέο «hottest flex», αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να ξεχωρίσει κανείς ποιος αγαπά πραγματικά τα βιβλία και ποιος απλώς προσποιείται.