Γιατί η Κλόντια Σίφερ βρέθηκε στο Γουίνσδορ και κάθισε δίπλα από τον Γερμανό Πρόεδρο (εικόνες)

ΗClaudia Schiffer ήταν από τις πιο απρόσμενες αλλά λαμπερές παρουσίες στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η βασιλική οικογένεια προς τιμήν του Γερμανού Προέδρου Frank-Walter Steinmeier και της συζύγου του, Elke Budenbender, στο Windsor, το βράδυ της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου.Η Γερμανίδα ηθοποιός και μοντέλο βρέθηκε ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους, καθισμένη μόλις δύο θέσεις μακριά από τον Βασιλιά Κάρολο και τέσσερις από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, ενώ δίπλα της κάθισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer.Η παρουσία της στο δείπνο είχε διπλή σημασία: αφενός αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Γερμανίας, αφετέρου συνόδευσε τον σύζυγό της, τον Βρετανό σκηνοθέτη Matthew Vaughn, ο οποίος το 2024 τιμήθηκε με τον τίτλο του Knight Bachelor για τη συμβολή του στη βιομηχανία της δημιουργίας. Έτσι, το μοντέλο έλαβε μέρος και στην επίσημη βασιλική πομπή υπό τον τίτλο Lady Vaughn.