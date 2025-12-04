Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδύασε πουά φούστα με φλατ Mary Janes
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδύασε πουά φούστα με φλατ Mary Janes

Το αγαπημένο στυλ παπουτσιών της.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδύασε πουά φούστα με φλατ Mary Janes
Ησειρά «And Just Like That…», ολοκλήρωσε τη σεζόν της νωρίτερα φέτος, σηματοδοτώντας, τουλάχιστον προς το παρόν, το τέλος της 27ετούς πορείας της Sarah Jessica Parker ως Carrie Bradshaw. Η ηθοποιός η οποία έχει γίνει πρέσβειρα της Ugg, εντοπίστηκε στα γυρίσματα ενός διαφημιστικού της Google με το αγαπημένο στυλ παπουτσιών της: ένα ζευγάρι Mary Janes.

