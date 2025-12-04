Η πολυσυζητημένη επίδειξη της Chanel στη Νέα Υόρκη μέσα από τα μάτια της Eva Chen
Η πολυσυζητημένη επίδειξη της Chanel στη Νέα Υόρκη μέσα από τα μάτια της Eva Chen

Η υπεύθυνη των Fashion Partnerships του Instagram μοιράστηκε τις αγαπημένες της εικόνες από το show.

Η πολυσυζητημένη επίδειξη της Chanel στη Νέα Υόρκη μέσα από τα μάτια της Eva Chen
Τις τελευταίες ημέρες, ο κόσμος της μόδας μιλάει για ένα πράγμα: το πιο πρόσφατο show Chanel Métiers d’ Art 2026 υπό την ηγεσία του Matthieu Blazy στη Νέα Υόρκη -και συγκεκριμένα σε μια αποβάθρα του μετρό της μεγαλούπολης.

 
Η Eva Chen, πρόσωπο με μεγάλη επιρροή στη μόδα ως επικεφαλής των συνεργασιών μόδας στο Instagram, δημοσιογράφος και συγγραφέας βιβλίων, βρισκόταν στην πρώτη σειρά και μας μετέδωσε εικόνες και στιγμές από το πρωτότυπο show. Είναι η δεύτερη επίδειξη που επιμελείται ο Blazy από όταν ανέλαβε δημιουργικός διευθυντής του ιστορικού γαλλικού οίκου και έχει ήδη ανεβάσει τον πήχη ψηλά.

