Το λευκό Bottega Veneta φόρεμα της Kένταλ Τζένερ μας βάζει σε γιορτινό mood
MARIE CLAIRE

Το λευκό Bottega Veneta φόρεμα της Kένταλ Τζένερ μας βάζει σε γιορτινό mood

Η χνουδωτή δημιουργία είχε διχτυωτή βάση και ήταν κεντημένη στο χέρι με λαμπερές, περλέ φούντες.

Το λευκό Bottega Veneta φόρεμα της Kένταλ Τζένερ μας βάζει σε γιορτινό mood
ΗKendall Jenner έφερε το απόλυτο festive mood στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του 20ού επετειακού event L’Oréal Paris Women of Worth. Το supermodel εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, χιονόλευκο φόρεμα από την Bottega Veneta.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης