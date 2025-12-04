Το λευκό Bottega Veneta φόρεμα της Kένταλ Τζένερ μας βάζει σε γιορτινό mood
Η χνουδωτή δημιουργία είχε διχτυωτή βάση και ήταν κεντημένη στο χέρι με λαμπερές, περλέ φούντες.
ΗKendall Jenner έφερε το απόλυτο festive mood στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του 20ού επετειακού event L’Oréal Paris Women of Worth. Το supermodel εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, χιονόλευκο φόρεμα από την Bottega Veneta.
