Η Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι ποζάρει με dusty pink εσώρουχα από τη συλλογή της
«Τελειώνοντας με έναν φιόγκο»

Η Rosie Huntington-Whiteley γνωρίζει καλά τον κόσμο των εσωρούχων. Η καριέρα της απογειώθηκε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret και μέχρι σήμερα παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του lingerie.

 
Μάλιστα, το 2012 λάνσαρε μια προσωπική συλλογή εσωρούχων σε συνεργασία με το εμβληματικό βρετανικό brand Marks & Spencer. Πάνω από δέκα χρόνια μετά, η σειρά M&S Rosie θεωρείται πλέον κλασική και σύμφωνα με την εταιρεία, ένα κομμάτι από τη συλλογή πωλείται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο συνεχίζει να υποστηρίζει το brand και σε πρόσφατο Instagram post πόζαρε με ένα δαντελένιο σετ, ολοκληρώνοντας το look με έναν φιόγκο.

