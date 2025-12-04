Χειμώνας 2026: Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο
Χειμώνας 2026: Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο
Κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους.
Οφετινός χειμώνας αναμένεται να λειτουργήσει σαν φίλτρο και να απομακρύνει το περιττό, τις σχέσεις που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και τα σχέδια που έχασαν το νόημά τους. Θα φέρει καθαρότητα, ξεκάθαρη σκέψη και την ανάγκη για περισσότερη ουσία. Οι πλανητικές επιρροές ευνοούν όσους είναι έτοιμοι να δουλέψουν, να δείξουν συνέπεια και να αποδείξουν ότι η επιμονή δεν είναι παρωχημένη αξία. Ο Δίας ανοίγει δρόμους προόδου, ο Πλούτωνας αποκαλύπτει κρυμμένες δυνάμεις, ενώ ο Κρόνος δοκιμάζει πόση πειθαρχία μπορεί κανείς να επενδύσει στην προσωπική του εξέλιξη.
Διαβάστε ποια ζώδια κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους αυτόν τον χειμώνα στο marieclaire.gr
Διαβάστε ποια ζώδια κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους αυτόν τον χειμώνα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα