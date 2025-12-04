Χειμώνας 2026: Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο
MARIE CLAIRE

Χειμώνας 2026: Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο

Κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους.

Χειμώνας 2026: Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο
Οφετινός χειμώνας αναμένεται να λειτουργήσει σαν φίλτρο και να απομακρύνει το περιττό, τις σχέσεις που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και τα σχέδια που έχασαν το νόημά τους. Θα φέρει καθαρότητα, ξεκάθαρη σκέψη και την ανάγκη για περισσότερη ουσία. Οι πλανητικές επιρροές ευνοούν όσους είναι έτοιμοι να δουλέψουν, να δείξουν συνέπεια και να αποδείξουν ότι η επιμονή δεν είναι παρωχημένη αξία. Ο Δίας ανοίγει δρόμους προόδου, ο Πλούτωνας αποκαλύπτει κρυμμένες δυνάμεις, ενώ ο Κρόνος δοκιμάζει πόση πειθαρχία μπορεί κανείς να επενδύσει στην προσωπική του εξέλιξη.

Διαβάστε ποια ζώδια κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους αυτόν τον χειμώνα στο marieclaire.gr
