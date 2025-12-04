«Από τον Monet στον Warhol»: Μια νέα έκθεση-ταξίδι σε 130 χρόνια μοντέρνας τέχνης

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο Μουσείο του στην Αθήνα, από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 11 Απριλίου 2026, την περιοδική έκθεση «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης».