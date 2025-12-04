Tomato Red: Το χρώμα-τάση του φετινού χειμώνα, με έμπνευση από την Carolyn Bessette‑Kennedy

Για ακόμη μια φορά, η Carolyn Bessette‑Kennedy αποτελεί στυλιστική μούσα, έχοντας χρόνια πριν αγκαλιάσει μία από τις πιο δημοφιλείς χρωματικές τάσεις της φετινής χρονιάς. Αν και η γκαρνταρόμπα της βασιζόταν σε μινιμαλιστικά κομμάτια και κινούταν σε μαύρο, καφέ, μπεζ, λευκό και ουδέτερες αποχρώσεις, υπήρξε μία εξαίρεση που τράβηξε όλα τα βλέμματα: το tomato‑red παλτό της. Τον Ιανουάριο του 1997, απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί με τον σύζυγό της, John F. Kennedy Jr., και τον σκύλο τους, φορώντας ένα παλτό Prada σε έντονη κόκκινη απόχρωση, συνδυασμένο με ένα απλό μαύρο ζιβάγκο, μπότες, σκουφί και bootcut τζιν. Το iconic tomato‑red παλτό αποδεικνύει πώς ένα μόνο statement κομμάτι μπορεί να αναβαθμίσει κάθε απλή εμφάνιση και να παραμείνει διαχρονικό.Τότε, το συγκεκριμένο χρώμα αποτελούσε σπάνια απόκλιση από τη μινιμαλιστική της παλέτα, δείχνοντας τη δύναμη ενός statement κομματιού όταν φορεθεί με μέτρο. Σήμερα, το tomato‑red έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις για το 2025, και η επιλογή της Carolyn παραμένει έμπνευση για το πώς ένα ζωντανό χρώμα μπορεί να ενταχθεί στις καθημερινές μας εμφανίσεις.