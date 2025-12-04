«Emily in Paris»: Όταν είσαι στη Ρώμη, ντύσου σαν Ρωμαίος (τρέιλερ 5ης σεζόν)
MARIE CLAIRE

«Emily in Paris»: Όταν είσαι στη Ρώμη, ντύσου σαν Ρωμαίος (τρέιλερ 5ης σεζόν)

Καινούριες ερωτικές και επαγγελματικές περιπέτειες για την ηρωίδα μας, αυτή τη φορά στην Αιώνια Πόλη

«Emily in Paris»: Όταν είσαι στη Ρώμη, ντύσου σαν Ρωμαίος (τρέιλερ 5ης σεζόν)
Είναι γεγονός: το τρέιλερ της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» είναι εδώ και επιβεβαιώνει ότι, παρά τον τίτλο της τηλεοπτικής σειράς, σε αυτό τον κύκλο επεισοδίων δεν έχει την τιμή της η Πόλη του Φωτός αλλά η Ρώμη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης