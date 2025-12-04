«Emily in Paris»: Όταν είσαι στη Ρώμη, ντύσου σαν Ρωμαίος (τρέιλερ 5ης σεζόν)

Είναι γεγονός: το τρέιλερ της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» είναι εδώ και επιβεβαιώνει ότι, παρά τον τίτλο της τηλεοπτικής σειράς, σε αυτό τον κύκλο επεισοδίων δεν έχει την τιμή της η Πόλη του Φωτός αλλά η Ρώμη.