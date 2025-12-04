Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση
Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση
Προμήθευε με κεταμίνη τον αγαπημένο ηθοποιό από τα «Φιλαράκια» που πέθανε μόλις 54 ετών
Σε 30 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε, στην υπόθεση θανάτου του Matthew Perry, o γιατρός Dr Salvador Plasencia από την Καλιφόρνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση κεταμίνης στον αγαπημένο ηθοποιό, που συνδέθηκε αναπόσπαστα με τον ρόλο του στα «Φιλαράκια» και έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια του, μετά από πολλά χρόνια αγώνα με την κατάθλιψη και τον εθισμό σε ουσίες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα