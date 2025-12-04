Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση
MARIE CLAIRE

Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση

Προμήθευε με κεταμίνη τον αγαπημένο ηθοποιό από τα «Φιλαράκια» που πέθανε μόλις 54 ετών

Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση
Σε 30 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε, στην υπόθεση θανάτου του Matthew Perry, o γιατρός Dr Salvador Plasencia από την Καλιφόρνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση κεταμίνης στον αγαπημένο ηθοποιό, που συνδέθηκε αναπόσπαστα με τον ρόλο του στα «Φιλαράκια» και έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια του, μετά από πολλά χρόνια αγώνα με την κατάθλιψη και τον εθισμό σε ουσίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης