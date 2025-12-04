Μάθιου Πέρι: Νεότερες εξελίξεις στη δίκη για τον θάνατό του - Γιατρός του καταδικάζεται σε φυλάκιση

Σε 30 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε, στην υπόθεση θανάτου του Matthew Perry, o γιατρός Dr Salvador Plasencia από την Καλιφόρνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση κεταμίνης στον αγαπημένο ηθοποιό, που συνδέθηκε αναπόσπαστα με τον ρόλο του στα «Φιλαράκια» και έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια του, μετά από πολλά χρόνια αγώνα με την κατάθλιψη και τον εθισμό σε ουσίες.