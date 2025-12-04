Η Γκόλντι Χον μιλάει για τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, κλαίγοντας: «Ήταν ένας κεραυνός μέσα σε μπουκάλι» (βίντεο)
Η Γκόλντι Χον μιλάει για τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, κλαίγοντας: «Ήταν ένας κεραυνός μέσα σε μπουκάλι» (βίντεο)

Σε μια τιμητική εκδήλωση του The Hollywood Reporter στο Λος Άντζελες

Η Γκόλντι Χον μιλάει για τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, κλαίγοντας: «Ήταν ένας κεραυνός μέσα σε μπουκάλι» (βίντεο)
Μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο της Diane Keaton η φίλη και συνάδελφός της, Goldie Hawn, παρέθεσε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία σε τιμητική εκδήλωση του γκαλά The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment στο Λος Άντζελες.

