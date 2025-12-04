Βουλγαρία: Εικόνες και βίντεο με τις διαδηλώσεις κατά του προϋπολογισμού - «Οι νέοι δεν θα σιωπήσουν»

Στη Βουλγαρία, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους με το σύνθημα «Δεν θα τους αφήσουμε να μας κοροϊδεύουν», σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει δει η χώρα εδώ και χρόνια. Το μεγαλύτερο πλήθος συγκεντρώθηκε στην πρωτεύουσα, Σόφια, όπου κυριάρχησαν οι νέοι άνθρωποι με άτομα από όλες τις γενιές να συμμετέχουν. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με ηλικιωμένους να περπατούν δίπλα σε νεαρούς ανθρώπους και γονείς με παιδιά στους ώμους τους.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW, η μαζικότητα της διαμαρτυρίας εξέπληξε ακόμη και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο μαζεμένο», δήλωναν στο Μέσο.Η Generation Z στην πρώτη γραμμή«Το απόγευμα της Δευτέρας, 1 Δεκεμβρίου, οι δρόμοι της Σόφιας έμοιαζαν να κινούνται προς μία κατεύθυνση: την πλατεία Ανεξαρτησίας, μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου. Τα μέσα μεταφοράς ήταν ασφυκτικά γεμάτα, ενώ στις στάσεις έφταναν άνθρωποι κρατώντας βουλγαρικές και ευρωπαϊκές σημαίες.