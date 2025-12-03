Όταν γνωρίστηκαν σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν χηρέψει και οι δύο πρόσφατα: Τελικά παντρεύτηκαν μέσα στην ίδια πισίνα
MARIE CLAIRE

Όταν γνωρίστηκαν σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν χηρέψει και οι δύο πρόσφατα: Τελικά παντρεύτηκαν μέσα στην ίδια πισίνα

Η αισιόδοξη ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού

Όταν γνωρίστηκαν σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν χηρέψει και οι δύο πρόσφατα: Τελικά παντρεύτηκαν μέσα στην ίδια πισίνα
Όταν γνωρίστηκαν η 78χρονη Marlene Parsons και ο 83χρονος Edward La Rue Sr. σε μια πισίνα, σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν ένα κοινό: πενθούσαν και οι δύο τους συζύγους τους, που είχαν πεθάνει πρόσφατα, και κανένας τους δεν ενδιαφερόταν να ξαναπαντρευτεί. Ωστόσο, οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες έμελλαν να τους διαψεύσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης