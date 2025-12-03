Όταν γνωρίστηκαν σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν χηρέψει και οι δύο πρόσφατα: Τελικά παντρεύτηκαν μέσα στην ίδια πισίνα
Η αισιόδοξη ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού
Όταν γνωρίστηκαν η 78χρονη Marlene Parsons και ο 83χρονος Edward La Rue Sr. σε μια πισίνα, σε μαθήματα aqua aerobic, είχαν ένα κοινό: πενθούσαν και οι δύο τους συζύγους τους, που είχαν πεθάνει πρόσφατα, και κανένας τους δεν ενδιαφερόταν να ξαναπαντρευτεί. Ωστόσο, οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες έμελλαν να τους διαψεύσουν.
