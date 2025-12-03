Αντίο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καλώς ήρθες βιβλιο-δέντρο: Το trend που ξεκίνησε από μια γυναίκα

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι εναλλακτικές επιλογές στο χριστουγεννιάτικο έλατο: Κάποιοι στολίζουν το παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι ενώ άλλοι στρέφονται σε minimal προτάσεις που είτε αγοράζουν είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι, π.χ. από υλικά όπως σύρμα ή ξύλο. Μια από τις πιο πρωτότυπες ιδέες την είχε η Katie Fulton, η οποία άγγιξε τις καρδιές των βιβλιόφιλων ανά τον κόσμο: δημιούργησε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από βιβλίο, συγκεντρώνοντας πάνω από 27 εκατομμύρια views στο TikTok.