Αντίο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καλώς ήρθες βιβλιο-δέντρο: Το trend που ξεκίνησε από μια γυναίκα
Με την προσωπική της παράδοση, η Katie Fulton προσέλκυσε πάνω από 27 εκατομμύρια views στο TikTok
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι εναλλακτικές επιλογές στο χριστουγεννιάτικο έλατο: Κάποιοι στολίζουν το παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι ενώ άλλοι στρέφονται σε minimal προτάσεις που είτε αγοράζουν είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι, π.χ. από υλικά όπως σύρμα ή ξύλο. Μια από τις πιο πρωτότυπες ιδέες την είχε η Katie Fulton, η οποία άγγιξε τις καρδιές των βιβλιόφιλων ανά τον κόσμο: δημιούργησε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από βιβλίο, συγκεντρώνοντας πάνω από 27 εκατομμύρια views στο TikTok.
