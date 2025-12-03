Τι είναι το rage bait που το Oxford ονόμασε λέξη του 2025

Το Oxford University Press ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025 και επέλεξε έναν όρο που περιγράφει μια από τις πιο ύπουλες τάσεις των social media. Το «rage bait» αντικατοπτρίζει μια νέα πραγματικότητα στο διαδίκτυο, όπου ο θυμός μετατρέπεται σε εργαλείο χειραγώγησης και κέρδους.Τι είναι το rage bait;Όταν κατά την πλοήγηση στα social media αυξάνεται σταδιακά ο εκνευρισμός, υπάρχει πιθανότητα ο χρήστης να έχει πέσει θύμα «rage bait». Πρόκειται για τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, η χρήση του όρου έχει τριπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.Ακόμη κι αν ο όρος δεν είναι γνωστός σε όλους, οι περισσότεροι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν εκτεθεί σε αυτόν. Το Oxford University Press το ορίζει ως διαδικτυακό περιεχόμενο σχεδιασμένο σκόπιμα ώστε να προκαλεί θυμό ή αγανάκτηση, συχνά μέσω προκλητικών, ενοχλητικών ή προσβλητικών στοιχείων.