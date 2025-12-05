Κωνσταντίνος Μπιμπής: Μοιράζεται τη στιγμή, σε ένα ταξίδι του με το θέατρο στη Χιλή, που το κοινό διέκοψε μια παράσταση

Κάποιες φορές αρκεί ένα γεγονός για να ξεσκεπάσει τις θεμελιώδεις διαφορές στον τρόπο που μια φαινομενικά σφιχτοδεμένη παρέα αντιμετωπίζει τον κόσμο και κινείται μέσα σε αυτόν – πόσο μάλλον στο μεγαλύτερο, ετερόκλητο πλήθος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μιας ολόκληρης χώρας. Είναι ένα αξίωμα που υπερβαίνει εποχές, αν και όποτε οι συνθήκες μάς ωθούν επιτακτικά να αναζητήσουμε και, κυρίως, να εφαρμόσουμε τις προσωπικές αξίες μας, ο διχασμός εντείνεται και βαθαίνει. Σε αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται στην Ελλάδα ο «Εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν σε διασκευή και σκηνοθεσία Τόμας Οστερμάιερ, όπου το καθοριστικό για την απομάκρυνση μιας παρέας γεγονός γίνεται η αποκάλυψη, από τον ευσυνείδητο γιατρό Στόκμαν, ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης του είναι μολυσμένα.