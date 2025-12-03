Σπασμένη Φλέβα: Η Ελένη Ράντου γράφει για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Ποικίλες και πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει από την πρώτη στιγμή προβολής της η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα». Πλήθος κόσμου την έχει παρακολουθήσει από την πρεμιέρα της στις 27 Νοεμβρίου, με μεγάλο ποσοστό του κοινού να την αποδοκιμάζει, αλλά και πάρα πολύ κόσμο να μιλά για μια «γροθιά στο στομάχι που αποτυπώνει πλήρως τη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας.Ανάμεσα στους τελευταίους και η Ελένη Ράντου, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook δηλώνει πως αν και έχουν περάσει τρεις ημέρες από τη στιγμή που είδε την ταινία, δεν μπορεί να τη βγάλει από το μυαλό της.Για την ακρίβεια με τέσσερις μονάχα φράσεις εκφράζει τη γνώμη της για το φιλμ στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης.«Πόσο επικίνδυνος είναι ο απελπισμένος Ελληνάρας; Μια κινητή βόμβα. Περιμένεις που θα σκάσει. Το ελληνικό σινεμά στα καλύτερά του. Είδα την ταινία προχτές και την κουβαλάω ακόμα μέσα μου», γράφει στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύουν δεκάδες θετικά σχόλια.