Χριστουγεννιάτικες αγορές με στιλ που θα μας κάνουν να ξεχωρίσουμε αυτή την festive εποχή του χρόνου
Video: Η editor του Marie Claire, ανακαλύπτει τα πιο λαμπερά item της σεζόν και μας προτείνει όσα αξίζει να αποκτήσουμε πριν τις γιορτές.
Τα Χριστούγεννα έχουν μια μαγική ικανότητα να μεταμορφώνουν κάθε στιγμή σε μικρή γιορτή. Το Designer Outlet Athens είναι ο ιδανικός προορισμός για αυτή τη διαδρομή- ένα «εκπτωτικό χωριό» με αγαπημένα designer brands που συνδυάζει ατμόσφαιρα γιορτών, design, γαστρονομία και μοναδικές τιμές έως -70%.
Φέτος, οι επιλογές μας καλούν να λάμψουμε σε κάθε περίσταση: από ξεχωριστά κομμάτια για τις πρωινές μας, καθημερινές εμφανίσεις, μέχρι glam ρούχα και παπούτσια για τις γιορτινές εξόδους, αλλά ακόμα και home-deco items που μεταμορφώνουν το σπίτι σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Πριν λίγες ημέρες, έκανα τη δική μου βόλτα στο Designer Outlet Athens και διάλεξα τα πιο λαμπερά, χρηστικά και απολύτως εορταστικά κομμάτια που ξεχώρισαν στη χριστουγεννιάτικη περιήγησή μου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr