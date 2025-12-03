Η Chanel μετέτρεψε το μετρό της Νέας Υόρκης σε runway
Η Chanel μετέτρεψε το μετρό της Νέας Υόρκης σε runway

Για το σόου Chanel Métiers d’Art 2026.

Η Chanel ξαναγράφει την ιστορία της στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά όχι σε κάποιο επιβλητικό μουσείο ή σε ένα κλασικό παριζιάνικο σκηνικό, αλλά σε μια εγκαταλελειμμένη αποβάθρα του μετρό. Εκεί, στο 168 Bowery, ο Matthieu Blazy παρουσίασε την πρώτη του συλλογή Métiers d’Art, μετατρέποντας τη πιο καθημερινή διαδρομή της πόλης σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

