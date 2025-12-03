Η Prada ολοκληρώνει την εξαγορά της Versace μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων
Ο Lorenzo Bertelli, πρωτότοκος γιος της Miuccia Prada και του Patrizio Bertelli μπορεί πλέον να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του ως executive chairman τoυ οίκου.

Ησυμφωνία Prada-Versace ολοκληρώθηκε. Ο όμιλος υπό την ηγεσία της Miuccia Prada και του Patrizio Bertelli ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace από την Capri Holdings, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Τον Απρίλιο, η Prada είχε συμφωνήσει να αγοράσει τον οίκο από τη μητρική εταιρεία Capri Holdings έναντι περίπου 1,25 δισ. ευρώ–την μεγαλύτερη εξαγορά στα 112 χρόνια ιστορίας του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι η Capri Holdings είχε αγοράσει τη Versace το 2018 έναντι 1,55 δισ. ευρώ.

