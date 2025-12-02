Μαρία Κάλλας: Με αφορμή τα 102 χρόνια από τη γέννησή της, θυμόμαστε τις εμφανίσεις με τις οποίες δίδαξε στυλ

Η Μαρία Κάλλας είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχει γεννήσει η Ελλάδα. Η Ελληνοαμερικανίδα υψίφωνος που γεννήθηκε το 1923 στο Μανχάταν, έκανε το ντεμπούτο της ως Σαντούζα σε μία μαθητική παράσταση της Cavalleria Rusticana του Pietro Mascagni από το Ωδείο Αθηνών, προδίδοντας την εκπληκτική έκταση που είχε η φωνή της, αλλά και προμηνύοντας ότι επρόκειτο να γίνει μια ντίβα της όπερας. Το βιογραφικό της θα διανθιστεί από ρόλους στις παραστάσεις Σικελικός Εσπερινός, Τραβιάτας του Verdi, Νόρμα του Bellini, Μήδεια και Τόσκα. Το οπερατικό κοινό ήταν εκείνο που της χάρισε το προσωνύμιο La Divina («Η Θεϊκή»).