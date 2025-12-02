Nail Art: Οι πιο λαμπερές προτάσεις για τα μανικιούρ της εορταστικής σεζόν

Από τα πιο διακριτικά, μέχρι εκείνα που κάνουν statement, υπάρχει ένα για κάθε στιλ.



Μπορεί το εορταστικό nail art να μην ακούγεται κομψό στη θεωρία, όμως μερικές από τις αγαπημένες μας nail artist του Instagram έχουν αποδείξει ότι μπορεί να είναι πραγματικά πολυτελές και cool. Ξεχνάμε τους χιονάνθρωπους και τα σχέδια με στολίδια και λέμε ναι σε γαλλικά με κόκκινες άκρες, στο γκλίτερ, τα κρύσταλλα και τα διακριτικά μοτίβα.





Και μπορεί ακόμα να είναι λίγο νωρίς για τις εορταστικές εξόδους, όμως ο Δεκέμβριος είναι εδώ και ένα μανικιούρ με έμπνευση την αγαπημένη μας σεζόν θα καταφέρει να μας βάλει σε Xmas mood στη στιγμή.

02.12.2025, 15:15