Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»

Η Judi Dench δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται το γεγονός ότι χάνει την όρασή της, το οποίο μάλιστα την ανάγκασε να αποσυρθεί από την υποκριτική. Πρόσφατα όμως η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν μπορεί ούτε καν να αναγνωρίσει αγαπημένα πρόσωπα πλέον.