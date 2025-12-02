Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»
Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»
Η αγαπημένη ηθοποιός πάσχει από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Η Judi Dench δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται το γεγονός ότι χάνει την όρασή της, το οποίο μάλιστα την ανάγκασε να αποσυρθεί από την υποκριτική. Πρόσφατα όμως η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν μπορεί ούτε καν να αναγνωρίσει αγαπημένα πρόσωπα πλέον.
