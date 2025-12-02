Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»
MARIE CLAIRE

Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»

Η αγαπημένη ηθοποιός πάσχει από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Η Τζούντι Ντεντς για την επιδείνωση της όρασής της: «Δεν αναγνωρίζω κανέναν πια»
Η Judi Dench δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται το γεγονός ότι χάνει την όρασή της, το οποίο μάλιστα την ανάγκασε να αποσυρθεί από την υποκριτική. Πρόσφατα όμως η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν μπορεί ούτε καν να αναγνωρίσει αγαπημένα πρόσωπα πλέον.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης