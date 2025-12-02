Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τα Gotham Awards 2025
MARIE CLAIRE

Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τα Gotham Awards 2025

Η λαμπερή τελετή φιλοξενήθηκε στο Cipriani Wall Street, με ένα δυναμικό κόκκινο χαλί.

Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τα Gotham Awards 2025
Η35η απονομή των Gotham Awards πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύοντας 40 ταινίες μεγάλου μήκους και 25 ερμηνείες που διεκδίκησαν δέκα κατηγορίες βραβείων για κορυφαίες και πρωτοεμφανιζόμενες ερμηνείες, σκηνοθεσία και σενάριο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης