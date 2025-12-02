Fashion Awards 2025: Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Fashion Awards 2025: Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Μια βραδιά όπου το στυλ έφτασε στο απόλυτο αποκορύφωμά του.
Μια βραδιά όπου το στυλ έφτασε στο απόλυτο αποκορύφωμά του.
Την 1η Δεκεμβρίου, τα Fashion Awards 2025 επέστρεψαν θριαμβευτικά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, συγκεντρώνοντας σχεδιαστές, μοντέλα και την κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας σε μια εκθαμβωτική σύμπραξη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα