Fashion Awards 2025: Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
MARIE CLAIRE

Fashion Awards 2025: Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Μια βραδιά όπου το στυλ έφτασε στο απόλυτο αποκορύφωμά του.

Fashion Awards 2025: Oι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Την 1η Δεκεμβρίου, τα Fashion Awards 2025 επέστρεψαν θριαμβευτικά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, συγκεντρώνοντας σχεδιαστές, μοντέλα και την κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας σε μια εκθαμβωτική σύμπραξη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης